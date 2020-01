Djokovic in half uur naar derde ronde Australian Open

De partij duurde iets langer dan een half uur. Dat toonde aan dat de nummer 2 van de wereld een stuk beter op dreef was dan in zijn wedstrijd in de eerste ronde, toen Djokovic in vier sets afrekende met de Duitser Jan-Lennard Struff.



In de volgende ronde ontmoet Djokovic weer een Japanner, Yoshihito Nishioka die in drie sets de Brit Daniel Evans versloeg.