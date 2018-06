Djokovic in twee sets langs bedwinger Dimitrov

Argentinië murw na wanpresta­tie: 'Ik heb gevoelloos zitten kijken'

17:50 De wanprestatie tegen Kroatië veroorzaakte in Argentinië een aardbeving die de komende dagen nog volop naschokken zal geven. Lionel Messi is de gebeten hond, bondscoach Jorge Sampaoli misschien nog wel meer. Max Caldas, coach van het Nederlandse hockeyelftal én Argentijn, is duidelijk in zijn analyse. ,,Sampaoli heeft nooit rust gebracht. Hij gedraagt zich als een clubcoach."