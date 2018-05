Djokovic is niet meer dezelfde: ‘Ik heb andere prioriteiten’

Door Fardau Wagenaar De Servische topspeler won vandaag in drie sets van de Spanjaard Jaume Munar (7-5, 6-4 en 6-4), een pupil van Rafael Nadal. Heel makkelijk ging het niet, maar net als na zijn eerste partij vond Djokovic dat hij gedaan had wat hij moest doen. ,,Het was genoeg. Maar hopelijk gaat mijn niveau de komende partijen steeds meer omhoog. Het is een proces en dat kost tijd. Ik probeer niet op te geven en het beste eruit te halen.’’

Of hij weer net zo goed kan worden als voorheen, blijft de grote vraag. De oud-kampioen op Roland Garros heeft lang last gehad van een elleboogblessure. Een zware tijd voor hem, al wil hij er niet meer te veel over zeggen. ,,Er zijn mensen die sterven van de honger, dan ga ik niet zeggen hoe moeilijk ik het heb gehad. Het is zoals het is. Ik wil het er eigenlijk niet meer over hebben. Ik ben dankbaar voor wat ik heb bereikt, het leven is mooi."