Djokovic kent geen problemen, Thiem is Murray de baas

Djokovic speelde twee keer eerder tegen Pouille, maar van de vijf gespeelde sets wist Pouille slechts één keer mee dan twee games te winnen. Ook vrijdag kende de nummer 1 van de wereld opnieuw weinig problemen met de als vijfde geplaatste Pouille. Slechts twee keer wist de Fransman zijn servicebeurt te houden, waardoor Djokovic al binnen 51 minuten als winnaar de baan af mocht lopen. In de halve finales treft Djokovic de winnaar van het duel tussen David Goffin en Hyeon Chung. Bij een eventuele finaleplaats wacht er een ontmoeting met Reilly Opelka of John Millman.

Murray knokt, Thiem wint

Andy Murray is weer helemaal terug op niveau. Na een periode vol blessureleed wist hij in Peking door te dringen tot de kwartfinales. Matteo Berrettini en Cameron Norrie werden verslagen, maar in de kwartfinales was hij nog niet opgewassen tegen Dominic Thiem. De nummer 1 van de plaatsingslijst won met 6-2 en 7-6 (3).

Thiem kreeg het niet cadeau, want op het moment dat de Oostenrijker bij een 5-4 stand de wedstrijd mocht uitserveren rechtte Murray zijn rug en wist hij er nog een tiebreak uit te slepen. Daarin stelde Thiem orde op zaken en was hij met 7-3 te sterk voor de Brit, die is gezakt naar de 503de plek op de ranglijst.



In de halve finales neemt Thiem het op tegen Karen Khachanov. De Rus was met 3-6, 6-3 en 6-1 te sterk voor Fabio Fognini.