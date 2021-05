Djokovic krijgt als beloning voor lange werkdag duel met Nadal

Djokovic moest zich zaterdagavond flink inspannen om de Italiaan Lorenzo Sonego te verslaan. Het werd na 2 uur en 44 minuten 6-3 6-7 (5) 6-2 voor de nummer 1 van de wereld. Djokovic serveerde bij een 6-5-voorsprong in de tweede set voor de overwinning en liet in die game twee wedstrijdpunten onbenut. In de derde set wist hij de luidkeels aangemoedigde Italiaan, die eerder op de dag nog van Andrey Roeblev had gewonnen, toch te bedwingen.



Voor Djokovic was het een lange dag. ‘s Ochtends knokte hij zich na een achterstand in drie sets langs de Griek Stefanos Tsitsipas. Die partij was vrijdagavond onderbroken wegens de regenval in Rome.

Nadal verslaat sterk serverende Opelka

Negenvoudig kampioen Nadal was ‘s middags in de halve finales met 6-4 6-4 te sterk voor de Amerikaan Reilly Opelka, die voor het eerst in zijn loopbaan bij de laatste vier stond op een masterstoernooi. Het was Nadal zijn 500e wedstrijd op gravel en hij won er liefst 458.



De sterk serverende Opelka, de nummer 47 van de wereld, had al zijn vier voorgaande duels in Rome in twee sets gewonnen. Tegen Nadal was zijn harde opslag echter niet voldoende voor de zege en Nadal had aan twee breaks voldoende voor de overwinning.

Djokovic en Nadal gaan elkaar voor de 57e keer treffen. Djokovic won 29 keer, Nadal 27 keer.

Volledig scherm Novak Djokovic. © AFP

Volledig scherm Rafael Nadal. © AFP

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Geen dubbelspelfinale voor Middelkoop

Het is dubbelspecialist Matwé Middelkoop niet gelukt zich te plaatsen voor de finale van het dubbelspel in Rome. Samen met zijn partner Marcelo Arévalo uit El Salvador verloor hij met 6-4 6-4 van de Amerikaan Rajeev Ram en de Brit Joe Salisbury.



De 37-jarige Middelkoop, de nummer 43 van de wereld in het dubbelspel, stond voor het eerst in de halve eindstrijd van een masterstoernooi. Ram en Salisbury nemen het in de finale op tegen de Kroaten Mate Pavic en Nikola Mektic.

Volledig scherm Matwé Middelkoop (l) op archiefbeeld in 2017. © ANP

Swiatek en Pliskova naar finale bij vrouwen

Iga Swiatek en Karolina Pliskova strijden zondag om de titel op het WTA-toernooi van Rome. De 19-jarige Swiatek, regerend kampioene op Roland Garros, boekte zaterdag twee zeges. Swiatek begon de dag met een overwinning op de Oekraïense Elina Svitolina (6-2 7-5) en was later op de dag met 7-6 (3) 6-3 te sterk voor de Amerikaanse Coco Gauff. De Poolse tiener moest twee keer in actie komen omdat het vrijdag lange tijd regende in de Italiaanse hoofdstad.



In de finale neemt Swiatek het op tegen Pliskova, die in drie sets de meerdere was van de Kroatische Petra Martic (6-1 3-6 6-2). Swiatek, de nummer 15 van de wereld, kan voor het eerst een WTA 1000-toernooi op haar naam schrijven en betreedt bij een zege de top 10.

Volledig scherm Karolina Pliskova. © AP Volledig scherm Iga Swiatek. © EPA