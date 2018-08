Djokovic laat zich niet verrassen

Rus kan niet stunten tegen Cibulková op US Open

28 augustus Arantxa Rus heeft in de eerste ronde van de US Open in New York niet voor een stuntje kunnen zorgen. De Nederlandse tennisster moest haar meerdere erkennen in de Slowaakse Dominika Cibulkova, de nummer 29 van de wereldranglijst. Na 2 uur en 18 minuten stond de eindstand op het scorebord: 4-6, 6-2 en 6-3.