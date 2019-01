Djokovic langs qualifier in drie sets

Olympische baas Japan blijft omkoop­schan­daal ontkennen

10:58 De baas van het Japanse olympisch comité houdt zijn onschuld vol in een mogelijk omkoopschandaal bij de toewijzing van de Spelen aan Tokio in 2020. Tsunekazu Takeda bevestigt wel dat hij is ondervraagd door de Franse justitie en dat hij zijn goedkeuring heeft gegeven aan een miljoenenbetaling aan een adviesbureau uit Singapore.