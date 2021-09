Djokovic meldt zich af voor Indian Wells

Novak Djokovic laat het toptoernooi van Indian Wells, dat komende week in Californië begint, aan zich voorbijgaan. ,,Het spijt me dat ik mijn fans niet kan begroeten en dat ik in de woestijn niet in actie kan komen. Het is mijn favoriete plek om naartoe te gaan. Hopelijk ben ik er volgend jaar weer bij”, liet de nummer 1 van de wereld weten.