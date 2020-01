Djokovic na ware thriller te sterk voor Medvedev, Servië naar finale ATP Cup

LIVEBLOG PEC toont in nieuwe formatie amper progressie tegen Belgische subtoppers

10 januari PEC Zwolle is vrijdagmiddag in Spanje verder gegaan waar het in 2019 gebleven was. Ook in een nieuwe formatie bleef de gewenste stabiliteit in verdedigend opzicht namelijk uit in een oefenduel met Standard Luik. De basisploeg van trainer John Stegeman verloor met 0-2, waar de tweede keus eerder op de dag onderuit ging tegen Zulte Waregem (1-3).