Djokovic naar achtste finales US Open

Na iets meer dan twee uur spelen in Arthur Ashe Stadium in New York was het gedaan. In de achtste finales treft Djokovic de Zwitser Stan Wawrinka, die met moeite de Italiaan Paolo Lorenzi opzij zette: 6-4 7-6 (9) 7-6 (4).

De 32-jarige Serviër won vier van de laatste vijf grandslamtoernooien. Hij staat nu op zestien titels, vier minder dan Roger Federer.