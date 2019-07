Djokovic nadert Nadel en Federer met zestiende grand slam

In zijn zesde Wimbledonfinale was Djokovic met 13-12 in de vijfde set te sterk voor Federer. Djokovic is de vierde speler ooit die Wimbledon vijf keer heeft weten te winnen, na Federer (8), Sampras (7) en Björn Borg (5). Nadal heeft Wimbledon twee keer gewonnen: in 2008 en 2010.