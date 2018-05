Djokovic ook in Madrid snel uitgeschakeld

Wippert 4de Greipel luistert rentree op met ritwinst in Duinkerke

17:14 André Greipel heeft de tweede etappe van de Vierdaagse van Duinkerke gewonnen. De rit, van Le Quesnoy naar Soissons over 173,3 kilometer, eindigde in een massasprint. Daarin was de Duitser van Lotto-Soudal sneller dan Timothy Dupont van Wanty-Groupe Gobert en Bryan Coquard van Vital Concept.