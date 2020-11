Djokovic rekent af met Zverev en maakt ‘Final Four’ compleet

De vijfvoudig kampioen had wat recht te zetten in de Londense O2 Arena, waar hij twee dagen eerder verrassend zijn meerdere moest erkennen in Medvedev. Daardoor plaatste de Rus zich en zou de afsluitende poulewedstrijd tegen Zverev, die eveneens één duel won en er één verloor, doorslaggevend worden voor de laatste plek in de halve finales.



Tegen de Duitser won Djokovic zonder te imponeren. Naar het einde van de eerste set toe slopen er wat meer foutjes in het spel van de Serviër, maar bleek een break in Zverevs eerste servicegame uiteindelijk genoeg voor setwinst. Ook in de tweede set bleef het gelijk opgaan. Nadat beide spelers kansen op een break onbenut lieten, moest een tiebreak uitsluitsel geven. Daarin forceerde Djokovic bij 4-3 een minibreak die hij niet meer uit handen gaf.



Zo zijn de twee halve finales bekend. Een droomfinale tegen Nadal lonkt, maar eerst moet Djokovic nog af zien te rekenen met Thiem. De Oostenrijker versloeg Nadal eerder deze week in een spektakelstuk, dus Djokovic weet dat het een pittige kluif gaat worden. De Spaanse nummer 2 neemt het op zijn beurt op tegen Medvedev.