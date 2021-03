Djokovic schrijft historie met 310de week op eerste plaats wereldranglijst

Koning Djokovic zit na jaar vol blunders stevig op zijn troon in Melbourne

21 februari Novak Djokovic lag in aanloop naar de Australian Open overhoop met de lokale politiek, liep tijdens het toernooi een blessure op en leek niet in topvorm. Maar in Melbourne is zelfs dat nog niet voldoende om hem te kraken. Hij won het toernooi voor de negende keer.