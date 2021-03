Djokovic schrijft historie met 310e week op eerste plaats wereldranglijst

Toppers langs meetlat Federer, Nadal of Djokovic? Dit zeggen de cijfers over de grootste tennisser ooit

23 februari Het debat over de beste tennisser ooit is na weer een grand-slamtitel voor Novak Djokovic voorlopig onbeslist. Niet alle criteria zijn exact meetbaar. Maar hoe ver komen we als we de grote drie nu langs de peilstok leggen?