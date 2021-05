Djokovic schuift na regenonderbreking Fritz aan de kant in Rome

En dat kwam hem bijna duur te staan. Nadat Djokovic zonder veel moeite de eerste set had gewonnen (6-3), liep de Serviër ook in de tweede set snel uit. Bij een 5-4 voorsprong mocht hij serveren voor de winst, maar leverde hij onder druk van de weergoden zijn servicebeurt in. Tot overmaat van ramp werd de wedstrijd door de regenval ook nog voor een paar uur stilgelegd bij een stand van 5-5.



Na de onderbreking zette Djokovic alsnog de situatie recht en sleepte hij de tiebreak met 7-5 naar zich toe. In de volgende ronde neemt de nummer 1 van de wereld het op tegen Cameron Norrie of Alejandro Davidovich. Rafael Nadal komt morgen in actie tegen de talentvolle Jannik Sinner.