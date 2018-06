Djokovic sneuvelt tegen stuntende Cecchinato

Novak Djokovic is op Roland Garros gestrand in de kwartfinales. De Serviër, die in 2016 de titel pakte in Parijs, verloor verrassend van de ongeplaatste Italiaanse sensatie Marco Cecchinato: 3-6, 6-7 (4), 6-1, 6-7 (11).