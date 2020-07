Djokovic spreekt van heksenjacht: ‘Alsof er iemand moet vallen. En liefst een grote naam’

Djokovic gaat in zijn reactie niet op de kritiek dat er vrijwel geen veilighiedsmaatregelen waren. De Servische nummer 1 van de wereld verbaast zich vooral over de kritiek die hij heeft gekregen. ,,De wereldwijde kritiek op mijn persoon, is ongezien. Kwaadaardig zelfs, het is meer dan louter kritiek. Alsof het hier om een heksenjacht gaat. Alsof er een agenda is tegen mijn persoon. Er wordt een zondebok gezocht en iemand moet vallen, zo lijkt het wel. En liefst een grote naam.”

Djokovic verdedigt ook het idee van de Adria Tour. ,,Het was mijn wens om het tennis te helpen en in een goed daglicht te stellen. Ik wilde het beste, maar kreeg het ergste. Alsof ik een oorlogsmisdaad heb begaan. Dat doet pijn.”

Gisteren stond Djokovic voor het eerst sinds zijn positieve coronatest en bijhorende zelfisolatie weer op de tennisbaan. De Serviër sloeg in het Novak Tennis Center in Belgrado een balletje met vriend en landgenoot Viktor Troicki, die eveneens positief testte na het toernooi. Met een brede glimlach genoot de Serviër alvast zichtbaar van het oefenpartijtje. Of hij er straks bij zal zijn op de US Open, is nog maar de vraag. ,,Ik weet het nog niet”, aldus Djokovic nog. “Ik speel zeker geen Washington of Cincinnati. Roland Garros voorlopig wel en ook Madrid en Rome staan ​​op de planning.”