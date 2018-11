Djokovic tegen Zverev en Cilic in poulefase ATP Finals

Club Brug­ge-coach Leko: ‘We verdienen meer dan één punt’

20:50 Club Brugge-coach Ivan Leko denkt dat zijn ploeg morgenavond (18.55 uur) tegen AS Monaco de eerste zege in de groepsfase van de Champions League kan boeken. ,,We hebben al drie wedstrijden aangetoond dat ons voetbal goed genoeg is en dat we meer dan één punt verdienen,” zei Leko in Monaco.