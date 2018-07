Djokovic twijfelde over terugkeer aan top

Mandzukic zorgt voor unicum met eigen goal in WK-finale

17:33 Mario Mandzukic is eigenaar van een niet benijdenswaardig record. De Kroaat kopte in de 18de minuut een vrije trap van Fransman Antoine Griezmann in eigen goal. Mandzukic is de eerste speler die in een WK-finale de bal in eigen doel werkt.