Djokovic verslaat Tsitsipas in finale Madrid

Djokovic won begin dit jaar de Australian Open, maar presteerde daarna wisselvallig. Op de masterstoernooien ging het tot aan Madrid niet goed. In Monte Carlo strandde de Serviër in de kwartfinales. In Indian Wells won hij maar één partij en in Miami twee. Op het gravel in Madrid lijkt Djokovic dan toch de goede vorm te pakken te hebben zo vlak voor Roland Garros, het grandslamtoernooi in Parijs waar hij in 2016 zegevierde.