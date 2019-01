Djokovic walst binnen het uur over Dzumhur heen

In minder dan een uur was de als eerste geplaatste Djokovic klaar met Dzumhur, de nummer 47 van de wereld: 6-1 6-2. ,,Mijn eerste toernooi van het jaar zo beginnen, maakt me uiteraard blij en geeft me veel vertrouwen'', aldus Djokovic, vorig jaar winnaar van Wimbledon en US Open. Zijn volgende tegenstander is de Hongaar Marton Fucsovics, de nummer 36 van de wereld.