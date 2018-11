Djokovic wint ook tweede partij op ATP Finals

Fontijn gaat voor goud op WK in New Delhi

16:58 Nouchka Fontijn behaalde in haar fraaie boksloopbaan bij de WK in de klasse tot 75 kilogram al eens brons (2014) en zilver (2016). Bij de mondiale titelstrijd in New Delhi, die donderdag begint, gaat de 31-jarige Schiedamse voor goud.