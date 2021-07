Djokovic wint op Wimbledon 20ste Grand Slam-titel en meldt zich naast Federer en Nadal

Fotoserie | Engeland in de ban van eerste finale sinds 1966

10 juli Het Engelse leven staat deze dagen vrijwel volledig in het teken van de EK-finale. Tegen Italië mogen The Three Lions strijden om de eerste hoofdprijs sinds 1966. Van wijken in Londen tot de ambtswoning van premier Boris Johnson: Engeland is in de ban van de strijd om de EK-titel.