Djokovic zet in korte tijd alles op het spel

Door Rik Spekenbrink



Novak Djokovic waande zich de afgelopen weken onaantastbaar. Op zijn eigen demonstratietoernooi in de Balkan knuffelde hij zich een ongeluk. Speelde voor volgepakte tribunes. Bezocht een druk concert. Danste met blote bast in een discotheek. Alsof corona glansrijk was verslagen. En toen testte hij, als vierde tennisser in een paar dagen tijd, positief op het virus.



Het nieuws kon nauwelijks een verrassing worden genoemd. De impact was niettemin groot. De Serviër, toch al veelbesproken de afgelopen tijd, moet zijn roekeloze optreden duur bekopen.