Djokovic zonder problemen door, Tsitsipas laat zes wedstrijdpunten onbenut en verliest

Djokovic neemt het in de volgende ronde op tegen Pablo Carreno-Busta uit Spanje, die in drie sets afrekende met Ricardas Berankis. Daarna wacht in de kwartfinale mogelijk een ontmoeting met de Belg David Goffin, die met 3-0 won van Filip Krajinovic en het in zijn achtste finale opneemt tegen Denis Shapovalov.



Stefanos Tsitsipas zit niet meer in het toernooi. De talentvolle Griek mocht bij een 2-1 stand in sets serveren voor de partij en kreeg in totaal zelfs zes wedstrijdpunten om het te beslissen, maar Borna Coric knokte zich terug en trok er een vijfde set uit. Daarin was de Kroaat in de tiebreak met 7-4 te sterk, waardoor het toernooi verder moet met de nummer 6 van de wereld.