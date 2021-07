Djokovic zonder setverlies én met jubileumzege naar vierde ronde Wimbledon

Andy Murray laat ook met kunstheup zien dat hij op Wimbledon tot prachtige dingen in staat is

8:06 De Britten raken er niet over uitgepraat: Andy Murray (34) is terug en hoe. Hij overleefde al twee wedstrijden op Wimbledon en speelt weer ouderwets met zijn leeuwenhart. De titel winnen is vrijwel onmogelijk, de tennisser speelt tenslotte met een kunstheup. En toch is er dat sprankje hoop.