Dobey volgende tegenstander Van der Voort, Norris wint thriller

WK dartsPrecies een week geleden ging het WK darts in Londen van start en toch zijn sommige spelers nog helemaal niet in actie gekomen. Voor de Nederlander Jermaine Wattimena begon het toernooi vanmiddag met een overtuigende 3-0-zege op de Engelsman Michael Barnard. Ook Alan Norris, Luke Humphries en Chris Dobey baanden zich een weg naar de derde ronde.

Wattimena hoefde als geplaatste speler (29ste) in de eerste ronde nog niet in actie te komen en leek nog even warm te moeten draaien. Hij benutte maar 9 van zijn 31 kansen op een dubbel, maar dat bleek ruim voldoende om de matig en traag spelende Barnard te kloppen.

De mooiste partij in de middagsessie ging tussen Norris en Steve Lennon. De wedstrijd werd pas na 5-5 in de derde set beslist met een ‘sudden death-leg‘. Daarin sloeg Norris, die Lennon twee matchdarts had zien missen, alsnog zijn slag.

Vincent van der Voort zal met speciale belangstelling hebben gekeken naar de partij tussen Dobey en Steve Beaton. Dobey maakte indruk met een 3-0 zege op The Bronzed Adonis en is in de derde ronde de tegenstander van The Dutch Destroyer Van der Voort.

Stephen Bunting is de hoogste geplaatste speler die vanmiddag in actie kwam, maar die status maakte hij niet waar. De speler die in 2015 nog in de kwartfinale stond tegenover Raymond van Barneveld ging onderuit tegen toptalent Humphries.

Uitslagen:

Tweede ronde:

Jermaine Wattimena (29) - Michael Barnard 3-0

Alan Norris (25) - Steve Lennon 3-2

Stephen Bunting (18) - Luke Humphries 1-3

Steve Beaton (20) - Chris Dobey 0-3