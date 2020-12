Dochter Frank Vandenbroucke wielrenster af: ‘Nooit op plaats gevoeld in peloton’

Na twee jaar is er al weer een einde gekomen aan de wielerloopbaan van Cameron Vandenbroucke, de dochter van de in 2009 overleden Belgische wielerheld Frank Vandenbroucke. Ze reed twee jaar voor de Lotto Soudal Ladies, waarmee aanvankelijk een droom voor haar uitkwam.

,,Maar ik heb me nooit echt op mijn plaats gevoeld in het vrouwenpeloton”, vertelt ze bij Sporza. ,,Veel mensen vergeleken me met mijn vader. Iedereen dacht dat ik onmiddellijk een wedstrijd zou winnen.”

De nu 21-jarige Vandenbroucke ondervond tegenslag door blessures. Presteren lukte niet, wat leidde tot vervelende reacties op sociale media. ,,Er zaten veel gemene berichten bij. Ik bekijk altijd alle commentaren op sociale media en die berichten hebben me telkens enorm geraakt. Alle renners en atleten in het algemeen krijgen commentaar op sociale media. Ik weet dat je dat allemaal niet moet lezen. Maar dat deed ik wel en ik had het er moeilijk mee.”

Volledig scherm Remco Evenepoel (m) en Cameron Vandenbroucke bij de uitreiking van de Kristallen Fiets in 2018. © BELGA

Vandenbroucke’s vader kende een turbulent wielerleven met aanvankelijk tal van hoogtepunten - met zeges in de Omloop Het Volk en Luik-Bastenaken-Luik - maar later vooral dieptepunten met een dopingvondst in zijn woning, een zelfmoordpoging en een cocaïneverslaving. In 2009 overleed ‘VDB’ op 34-jarige leeftijd onder verdachte omstandigheden tijdens een vakantie in Senegal.

Cameron, geboren toen haar vader nog aan de top stond, gaat zich weer richten op de atletiek waarmee ze eerder vanwege een stressfractuur was gestopt. Ook wil ze haar studie communicatie afronden. ,,En dan er iets mee doen in de wielrennerij, commentaar geven op tv lijkt me wel wat.”