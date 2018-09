Dochter Serena ook in tutu, Alba en Bartra treuren niet

Maarten Pouwels: De wondere wereld van een bijzonder geval

9:14 Maarten Pouwels is een van de revelaties van de eerste seizoensmaanden bij GA Eagles. Dalfsen-trainer Jacob Grooten liet de jonge spits twintig maanden geleden debuteren in de vierde klasse. ,,Een eigenzinnig en onnavolgbaar mannetje.’’ Grooten en Rene Eijkelkamp, de illustere Dalfsense voorganger van Pouwels, verhalen over het talent uit het Vechtdal.