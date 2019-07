Doe mee met het Tour Wielerspel van de Stentor

Heb je je al aangemeld voor het Wielerspel bij de Tour de France van de Stentor? Dat kan nog tot uiterlijk morgen (zaterdag 6 juli) 15:00 uur. Inmiddels hebben zich 40.000 deelnemers aangemeld. De hoofdprijs van het spel is een Merida Scultura 400 racefiets t.w.v. € 1.299,-, Aanmelden kan hier.

Bij het spel draait het er om om zelf een team met renners samen te stellen dat het beste scoort. En dan op die manier familie, vrienden, buren, collega’s of zelfs alle andere deelnemers van de Stentor te verslaan. Viervoudig winnaar Chris Froome ligt in de kreukels, vaderlands hoop Tom Dumoulin zit thuis met een kapotte knie en Primoz Roglic, de verrassende nummer vier van vorig jaar, slaat de Tour de France dit jaar over. Tot nu toe zijn deze tien renners het meest genoemd: Dylan Groenewegen, Julian Alaphilippe, Egan Bernal, Peter Sagan, Steven Kruijswijk, Jakob Fuglsang, Geraint Thomas, Romain Bardet, Elia Viviani en Adam Yates.

Spelregels hetzelfde

De regels zijn exact hetzelfde als vorig jaar. Dat betekent dat de eerste 20 renners in de rituitslag punten opleveren voor jouw team. Ook de renners in de top 10 van het algemeen klassement en de top 5 van de strijd om de groene trui (puntenklassement), witte trui (jongerenklassement) en bolletjestrui (bergklassement) na elke etappe zijn goed voor punten voor jouw ploeg.

Etappe 2 is een ploegentijdrit en daarvoor gelden de volgende regels: jouw renners behalen geen punten voor de etappe-uitslag. In de etappe-uitslag komen namelijk alleen de teams voor en niet de renners. Wel behalen jouw renners punten op basis van hun positie in de andere klassementen na afloop van deze etappe.

Gedurende de Tour de France kun je drie renners uit je team vervangen. Dit kan vanaf etappe 1 tot de aanvang van etappe 16. Die wordt verreden op dinsdag 23 juli, na de tweede en laatste rustdag. Na afloop van de laatste etappe krijg je nog eens punten voor renners in de top 10 van het eindklassement en de top 5 van de overige klassementen.

Nieuw: spelen tegen deelnemers buiten regio

Net als vorig jaar kun je een subleague aanmaken om het op te nemen tegen bijvoorbeeld je familie, vrienden, buren of collega’s. Nieuw dit jaar is dat je ook in een subleague kunt strijden tegen wielerlief­heb­bers buiten het versprei­dings­ge­bied van de Stentor.

Onze krant en website maken deel uit van DPG Media. Bij andere titels van deze uitgeverij wordt eenzelfde wielerspel gespeeld. Dat heeft een andere naam, maar dezelfde regels. Dat maakt het mogelijk om, na inloggen bij de Lezerstour, deelnemers op te zoeken die meedoen bij andere titels zoals De Gelderlander, het Eindhovens Dagblad of BN DeStem, of aan het landelijke wielerspel van AD.

Mooie prijzen

Voor de top 20 van het eindklassement van de Lezerstour zijn prijzen beschikbaar. De hoofdprijs is een Merida Scultura 400 racefiets ter waarde van 1.299 euro. Verder is er een extra prijs voor de deelnemer met het hoogste aantal punten van alle titels van DPG Media, namelijk een Wahoo Kickr Ecosysteem ter waarde van 1.970 euro.