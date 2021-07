Doelman uit Litouwen met verleden bij AS Roma op proef bij GA Eagles

LIVE | Peloton gaat op weg naar mythische Mont Ventoux

11:40 Na vijf jaar keert de Mont Ventoux vandaag terug in de Tour. Op de mythische berg werd vaak geschiedenis geschreven. In 2016 was de aankomst tumultueus met onder meer een rennende Chris Froome. Met de Sloveen Tadej Pogacar stevig in het geel vertrekt het peloton om 12.00 uur vanuit Sorgues. De finish wordt verwacht rond 17.30 uur. Volg de 11de rit in dit liveblog.