Dolberg-transfer bijna afgerond, Twente heeft Busquets binnen

Het einde van het zomerse transferwindow nadert. Welke ploegen slaan er op het laatste moment toe of verliezen juist nog een speler in deze cruciale fase van de transferperiode? In TransferTalk staan alle laatste ontwikkelingen op het gebied van transfers. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

Locadia op weg naar Hoffenheim

De kans is groot dat Jürgen Locadia de Premier League verruilt voor de Bundesliga. Hoffenheim, getraind door Alfred Schreuder, wil de 25-jarige aanvaller huren van Brighton & Hove Albion. Locadia ziet een overgang zelf wel zitten. Lees hier meer.

Rivaldo hoopt op terugkeer Neymar bij Barcelona

De voormalige Braziliaanse topvoetballer Rivaldo heeft de clubleiding van FC Barcelona ongevraagd van dringend advies voorzien. Volgens de 47-jarige aanvaller, die tussen 1997 en 2002 zijn glorietijd beleefde in Camp Nou, moet Barcelona zijn landgenoot Neymar zo snel mogelijk terughalen. “We weten allemaal wat er met Neymar is gebeurd”, schrijft Rivaldo op Instagram bij een foto van zijn landgenoot in het shirt van Barcelona. “Het was verkeerd dat hij Barcelona verliet. Hij had nooit weg moeten gaan bij een van de grootste clubs ter wereld. Maar hij wil nu graag terug. Ik hoop dat de voorzitter en het bestuur van Barcelona hem niet naar een andere club laten gaan. Ik hoop dat jullie eruit komen met PSG en dat hij kan terugkomen bij de club die hij nooit had moeten verlaten,” schrijft Rivaldo.

Transfer Dolberg naar Nice bijna afgerond

De transfer van Kasper Dolberg naar OGC Nice komt steeds dichterbij. De Deense spits van Ajax staat op het punt een meerjarig contract te tekenen.

Dolberg ontbreekt woensdag opnieuw in de selectie van Ajax voor de return met APOEL Nicosia voor een plaats in de groepsfase van de Champions League. Volgens verschillende Franse media zou hij al voor het duel in de Johan Cruijff Arena medisch worden gekeurd in Nice.

Ajax en OGC Nice zijn al akkoord over een transfersom van zo’n 20 miljoen euro voor de spits die de afgelopen jaren nooit meer zijn hoge niveau van het seizoen 2016-2017 bij Ajax haalde. Dolberg begon vorige maand nog als basisspeler aan de wedstrijd tegen PSV om de Johan Cruijff Schaal. Hij werd de laatste weken al in de spits voorbijgestreefd door Dusan Tadic en Klaas-Jan Huntelaar.

Van Ten Hag hoeft Dolberg nog steeds niet weg. ,,Ik zie nog steeds zijn potentie maar hij moet er wel voor willen vechten.”

Volledig scherm Kasper Dolberg. © BSR Agency

PSV-verdediger Trent Sainsbury in gesprek met Maccabi Haifa

Australiër Trent Sainsbury mag deze week nog vertrekken bij PSV en is in gesprek met het Israëlische Maccabi Haifa over een transfer. Hij heeft nog twee andere ijzers dan PSV in het vuur. Een langer verblijf in Eindhoven is nog niet helemaal uitgesloten, omdat Sainsbury een gewaardeerd selectielid is. Toch proberen hij, zijn zaakwaarnemer en PSV nu te kijken of een transfer naar Maccabi mogelijk is omdat hij nu niet aan spelen toekomt.

Volgens zijn zaakwaarnemer Tony Rallis zijn momenteel drie clubs geïnteresseerd. Een van die clubs is dus het Israëlische Maccabi Haifa. Eerdere berichten dat ook Al Nassr uit Saudi-Arabië in gesprek zou zijn met hem, kunnen volgens de spelersmakelaar de prullenbak in. Sainsbury is momenteel in Israël om te kijken of Maccabi hem kan bieden wat hij voor ogen heeft. De club heeft hem een aanbieding gedaan en die is dermate serieus dat de Australiër op het vliegtuig is gestapt. Mogelijk komt een transfer vandaag of morgen rond.

Volledig scherm Trent Sainsbury. © BSR Agency

Kebaier opvolger Giresse bij Tunesië

Mondher Kebaier gaat aan de slag als bondscoach van Tunesië. Hij is de opvolger van de Fransman Alain Giresse, die na de Afrika Cup vorige maand in Egypte opstapte. Tunesië haalde bij dat toernooi de laatste vier.

Kebaier (49) heeft een contract voor drie jaar ondertekend. Hij was eerder in zijn vaderland werkzaam bij de toonaangevende Tunesische clubs Club Africain, Espérance en Étoile Sahel. In de afgelopen anderhalf jaar was hij als coach echter niet actief. Kebaier maakt komende week zijn debuut op de bank bij Tunesië in twee oefeninterlands tegen Mauritanië.

Volledig scherm Alain Giresse tijdens de Afrika Cup. © AFP

Hongaarse spits Szalai terug naar Mainz

De Hongaarse aanvaller Adám Szalai keert terug naar 1. FSV Mainz 05. De 31-jarige international verbond zich voor twee jaar aan de Duitse club waarvoor hij tussen 2010 en 2013 ook al speelde. Na een jaar bij Schalke 04 droeg hij sinds 2014 het shirt van TSG Hoffenheim.

Het contract van de Hongaar bij Hoffenheim liep nog een jaar door, maar hij kreeg de vrijheid om transfervrij over te stappen naar Mainz. ,,Ik had een paar andere aanbiedingen op zak, maar ik ben blij dat ik geen overhaaste beslissingen heb genomen en nu weer naar Mainz ga”, zei Szalai, die naar verluidt ook in beeld was bij Feyenoord.

De Hongaar wordt teamgenoot van onder anderen Jeremiah St. Juste en Jean-Paul Boëtius. De ploeg van trainer Sandro Schwarz is slecht begonnen in de Bundesliga met twee nederlagen en slechts één goal. Mainz werd ook direct uitgeschakeld in het Duitse bekertoernooi.

Volledig scherm Adam Szalai. © BSR Agency

Fortuna haalt verdediger

Fortuna blijft actief op de spelersmarkt. Een dag na de komst van de Zwitserse verdediger Martin Angha legde de Limburgse eredivisieclub Welshman Cian Harries vast. De 22-jarige centrale verdediger wordt tot aan het einde van het seizoen gehuurd van Swansea City. In de overeenkomst is een optie tot koop opgenomen.



Technisch manager Sjoerd Ars van Fortuna Sittard is blij met de nieuwe aanwinst. ,,Met Cian hebben we dit seizoen een groot Brits talent binnen onze selectie. Hij is een fysiek sterke verdediger en daarbij ook opbouwend goed. Wij hopen dat hij zich hier in Sittard verder gaat ontwikkelen.”

Willem II heeft een extra aanvaller binnen

Volledig scherm Elton Kabang © BSR Agency Willem II neemt vleugelaanvaller Elton Kabangu over van AA Gent. De 21-jarige Belgische Congolees speelde de vorige twee seizoenen op huurbasis bij FC Eindhoven. Als hij de medische keuring in Tilburg doorstaat, wordt Kabangu vanmiddag bij de koploper van de eredivisie gepresenteerd.



Bij FC Eindhoven speelde hij 69 wedstrijden en scoorde 16 keer. Willem II zat krap in z’n aanvallers. De komst van een extra speler voor de voorste linie komt dus niet als een verrassing.

Busquets naar Twente

FC Twente heeft de overgang van Oriol Busquets afgerond. De 20-jarige middenvelder wordt voor een seizoen gehuurd van Barcelona en meldt zich woensdag waarschijnlijk al in Enschede.



,,We moesten nog wat laatste details gladstrijken”, meldt technisch directeur Ted van Leeuwen vanaf het vliegveld in Barcelona. ,,Er was veel belangstelling voor hem, maar hij heeft heel bewust voor ons gekozen.” Als alle formaliteiten zijn afgerond en de KNVB er een klap op geeft, is Busquets zondag tegen FC Utrecht al inzetbaar.



Volgens Van Leeuwen is hij de laatste speler die FC Twente aantrekt deze transferwindow. ,,Tenzij er nog iemand weggaat.”

Fenerbahçe strikt Rami

Adil Rami werd onlangs ontslagen door Olympique Marseille, omdat hij stiekem mee had gedaan aan het televisieprogramma Fort Boyard, maar de verdediger heeft nu een nieuwe club gevonden. Fenerbahçe strikt de 36-voudig international van Frankrijk. De 33-jarige Rami tekent een contract voor één jaar met de optie voor nog een jaar.



Rami kwam eerder uit voor LOSC Lille, Valencia CF, AC Milan en FC Sevilla.

Aboukhlal traint al mee bij AZ

Een dag na zijn aangekondigde transfer traint Zakaria Aboukhlal al mee bij AZ. De Alkmaarders maakten vandaag de komst van de 19-jarige aanvaller officieel bekend. AZ betaalt zo'n twee miljoen euro aan PSV, waar hij weinig perspectief had op speelminuten in het eerste. Aboukhlal tekent een contract tot medio 2023.



Aboukhlal doorliep acht jaar lang de jeugdopleiding van Willem II. In 2017 nam PSV de vleugelaanvaller over. In Eindhoven speelde hij 25 wedstrijden namens de beloften in de Keuken Kampioen Divisie. Daarin scoorde hij negen keer. Hij speelde ook al twee keer mee als invaller in de eredivisie. Verder speelde de rechtsbuiten ruim dertig jeugdinterlands voor Oranje.

PSG wil Vinícius voor Neymar

Paris Saint-Germain wil Neymar alleen aan Real Madrid kwijt als Vinícius Júnior de omgekeerde weg bewandelt. Dat stelt AS. Het zou dan moeten gaan om een permanente deal en niet eentje waarbij Vinícius op huurbasis naar de Franse hoofdstad komt. Real Madrid weigerde echter al drie keer een bod op de jonge Braziliaan en ook nu lijkt de Koninklijke niet bepaald gevoelig voor een dergelijke deal.



De geruchten rondom Neymar houden de gemoederen in Parijs, Barcelona en Madrid al wekenlang bezig. Zo meldt Mundo Deportivo dat deze week weer een delegatie van Barcelona naar Parijs afreist om een nieuw bod voor Neymar neer te leggen. Barça zou juist Ousmane Dembélé en Nélson Semedo weer in de deal willen betrekken. PSG zou daarmee echter nog geen genoegen nemen. Naast het tweetal spelers willen de Parijzenaren ook nog honderd miljoen euro.



Zowel Real Madrid als Barcelona moet wel opschieten als het Neymar nog binnen wil halen. De transfermarkt sluit aankomende maandag, 2 september.

Volledig scherm Neymar. © REUTERS

Senesi reageert op interesse Feyenoord

Volledig scherm Marcos Senesi. © AFP Marcos Senesi, de Argentijnse verdediger die in de belangstelling staat van Feyenoord, heeft bij TyC Sports gereageerd op de geruchten rondom zijn mogelijk overgang naar De Kuip. De 22-jarige Argentijn stelt dat het nog onduidelijk is wat er met hem gaat gebeuren deze transferperiode. ,,Ik weet echt niet wat er gaat gebeuren. Ik ben heel erg blij hier (bij San Lorenzo) en ik zie wel wat er gaat gebeuren.”



Over Feyenoord: ,,Feyenoord is een grote club in Nederland. Een club die ook grote internationale toernooien speelt. Als zo'n club interesse in je heeft, is dat natuurlijk voor zowel mij als de club erg leuk. Mijn zaakwaarnemer heeft me gezegd geduld te hebben. We zullen zien wat er gebeurt.”

Icardi niet meer welkom

In feite is Mauro Icardi nog altijd speler van Internazionale, maar coach Antonio Conte praat al over de Argentijnse aanvaller alsof hij afgelopen zomer een transfer heeft gemaakt. Inter won gisteravond de eerste wedstrijd van het seizoen met 4-0 van Lecce. Icardi zat niet bij de selectie en na afloop van de wedstrijd deed Conte opvallende uitspraken: ,,We moeten niet vergeten dat we een aantal sleutelspelers zijn kwijtgeraakt: Ivan Perisic (Bayern München), Radja Nainggolan (Cagliari) en Mauro Icardi zit ook in die situatie. We hebben deze transferperiode vooral spelers vervangen in plaats van dat we ons heel erg versterkt hebben.”



Hoewel Conte dus blijkbaar geen toekomst meer ziet voor Icardi bij Inter, zei Icardi's vrouw én zaakwaarnemer Wanda Nara dat Icardi alle aanbiedingen van andere clubs naast zich neer zal leggen. Bovendien kreeg de Argentijn met rugnummer 7 ook gewoon een rugnummer toegewezen. Rugnummer 9 moest hij afstaan aan Romelu Lukaku, die gisteravond meteen scoorde bij zijn Inter-debuut.