Dolblije Leenstra: Dit is gemakkelijker dan de Spelen

Een brede glimlach op het gelaat van Leenstra, al was dat voor de start van de 1000 meter wel anders. ,,Ik was zenuwachtig en heb nu ook buikpijn", zei ze. ,,Dit is de spannendste wedstrijd van het seizoen. Hiermee vergeleken zijn de Spelen een stuk gemakkelijker."



Leenstra maakte indruk in het voorseizoen en tijdens de wereldbekerwedstrijden, zeker op de 1000 meter die ze 'een beetje mijn plekje' noemt. Maar haar race maakte geen indruk op haarzelf. ,,Het was geen fantastische rit, er mocht iets meer pit in. Maar het ticket is binnen."



Ook Ter Mors hengelde een ticket naar Pyeongchang binnen, al was ze zelf allesbehalve tevreden met haar rit. De rugblessure die haar zo teisterde in het voorseizoen speelt nog steeds parten. ,,Door mijn dubbele rugblessure zit er nog geen ritme in mijn starts. Soms gaan ze goed, soms niet. Vandaag was het weer slecht. Toen ik over de streep kwam, viel mijn tijd ook tegen. Het was nog geen zekerheidje dat ik het zou redden."



Uiteindelijk konden de tijden van Leenstra en Ireen Wüst niet tippen aan die van Ter Mors, die waarschijnlijk ook wat minder gespannen was. ,,Het was voor mij toch ietsje anders qua spanning, want ik ga als shorttracker al naar de Spelen. Mijn rugklachten gaan dit seizoen niet meer weg, maar met behandeling van mijn fysio is het onder controle."