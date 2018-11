Dolle boel in huize Messi, Bouchard op Maagdeneilanden

Bouchard op de Maagdeneilanden

De Canadese tennisster Eugenie Bouchard (24) geniet met volle teugen nu het tennisseizoen even stilligt. Na een week in Miami is Bouchard nu op Necker Island, onderdeel van de Maagdeneilanden ten oosten van Puerto Rico.

Dolle boel in huize Messi

Ook Del Piero draagt rode streep

In de Serie A droegen dit weekend alle spelers een rode streep op hun wang, waarmee ze aandacht vroegen voor geweld tegen vrouwen. Ook de 44-jarige Alessandro Del Piero, tegenwoordig werkzaam voor de Italiaanse televisie, ziet de noodzaak voor die actie. ,,25 november is een belangrijke dag. Het is de internationale dag tegen geweld tegen vrouwen. We moeten herhalen dat geweld tegen vrouwen een sociale plaag is die nog lang niet is uitgeroeid. Het heeft zich heel subtiel ontwikkeld in vele vormen in het dagelijks leven over de hele wereld en dat moet stoppen.”