Dominante Annemiek van Vleuten met vierde eindzege in Giro Donne naast Anna van der Breggen: ‘Heel speciaal’

Van Vleuten werd in 2010 ‘verliefd op Italië’

Ook voor de vierde keer de Giro Donne winnen voelde voor Van Vleuten speciaal. Dat zei de wielrenster van Movistar nadat ze op Sardinië de eindzege had veilig gesteld. ,,Het is altijd bijzonder. Je moet het ook met het team doen”, vertelde ze. ,,Dit was de tweede keer dat ik hier met Movistar won. Het is soms stressvol, maar samen met zo’n ploeg voelt het heel speciaal.”



Bij haar eerste twee eindzeges in de Italiaanse rittenkoers (2018, 2019) reed ze nog in dienst van het Australische Mitchelton-Scott. In haar eerste jaar bij Movistar liet ze in 2021 de Giro nog schieten vanwege de Olympische Spelen waar ze het goud op de tijdrit pakte. Vorig jaar reed ze in Spaanse dienst naar winst in de Giro, de Tour de France en de Vuelta. In het najaar veroverde ze ook voor de tweede keer de wereldtitel op de weg.