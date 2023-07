Dominante Annemiek van Vleuten met vierde eindzege in Giro Donne op gelijke hoogte met Anna van der Breggen

Van Vleuten, die bezig is met haar laatste jaar, evenaarde met haar vier eindoverwinningen (2018, 2019, 2022 en 2023) Anna van der Breggen, die in 2015, 2017, 2020 en 2021 de sterkste was. Recordhoudster na 34 edities Giro Donne is nog altijd de Italiaanse Fabiana Luperini, die vijf keer won (1995, 1996, 1997, 1998 en 2008).

Van Vleuten, die afgelopen week drie etappes won, bevestigde in de Giro Donne haar status van beste ronderenster ter wereld. Ze is in grote ronden al anderhalf jaar ongeslagen. Behalve de Giro van vorig jaar won ze in 2022 ook de Tour de France en Ronde van Spanje voor vrouwen. Dit jaar was ze al de sterkste in de Vuelta. Dit jaar ligt ze zodoende nog steeds op koers voor haar tweede treble op rij. De Tour Féminin begint dit jaar op 23 juli in Clermont-Ferrand.



