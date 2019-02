Dominante Van der Poel wil Van Aert onttronen

Excelsior-Feyenoord El Hamdaoui over RVP: ‘Robin en ik gaan zeker weer samen voetballen’

8:27 Ze regeerden samen over de Rotterdamse pleintjes, en daarna los van elkaar in het (Nederlandse) profvoetbal. Vanmiddag (aftrap 12.15 uur) staan jeugdvrienden Mounir El Hamdaoui (34, Excelsior) en Robin van Persie (35, Feyenoord) voor het laatst samen op het veld in een officiële wedstrijd.