Domper voor PSG: geblesseerde Mbappé kan niet starten

VideoParis Saint-Germain-aanvaller Kylian Mbappé dreigt de cruciale wedstrijd tegen Manchester City te moeten missen. De return in de halve finale van de Champions League wordt vanavond gespeeld, maar Mbappé kampt met klachten aan zijn rechterkuit en is een twijfelgeval. De Franse sterspeler start dan ook niet in de basis.

Gisteren doken er beelden op van een hinkende Mbappé op het vliegveld. Wat mist Paris Saint-Germain als Mbappé niet kan spelen?



PSG verloor vorige week in eigen huis de eerste halve finale met 1-2 van de ploeg uit Manchester. De Fransen zullen derhalve vanavond twee keer moeten scoren om de hoop op een nieuwe finale na die van vorig jaar tegen Bayern München levend te houden.

Bij die klus heeft PSG zijn sterspeler Mbappé nodig. Zeg maar gerust heel hard nodig. De vleugelaanvaller is verantwoordelijk voor een groot deel van de doelpuntenproductie van PSG.

In de 36 CL-wedstrijden die hij voor PSG speelde, was Mbappé 38 keer betrokken bij een doelpunt. 21 keer schoot hij zelf raak en 17 keer was hij aangever. Een flink deel van zijn doelpuntenproductie kwam op belangrijke momenten. Mbappé scoorde al zeven keer tijdens een knock-outwedstrijd. Daarmee is de pas 22-jarige Fransman clubtopscorer van PSG in deze fase van de Champions League.

PSG speelde 38 wedstrijden in de Champions League sinds Mbappé van AS Monaco overkwam. De club komt in deze jaren steeds dichterbij het ultieme doel. Als hij speelde, wonnen de Fransen 22 keer. Tien keer werd er verloren en vier keer eindigde het duel in een gelijkspel. Zonder de vedette werd één keer gewonnen en één keer verloren

Mbappé is vaak buitengewoon goed in Europese wedstrijden, maar vorige week was de Fransman wat flets. Wellicht dat de blessure hem toen ook al dwarszat. Afgelopen weekend tegen Lens zat de vedette niet eens bij de selectie. Of hij vanavond wel mee kan doen, is dus nog onzeker. PSG-trainer Mauricio Pochettino gaf tijdens de persconferentie aan dat in de loop van de dag pas duidelijk wordt of Mbappé speelt. Hij heeft gisteren individueel getraind, maar er is nog niets beslist.

Pep Guardiola geloofde niets van deze woorden. De trainer van Manchester City was daar heel duidelijk over tijdens zijn persmoment: ,,Hij gaat spelen en daar verheug ik me op.”

Guardiola lijkt een vermoeden te hebben dat PSG een rookgordijn heeft opgetrokken rondom zijn sterspeler en dat zijn meespelen al lang vaststaat. Misschien heeft de succescoach de beelden van het vliegveld niet gezien, want die lijken erop te wijzen dat Mbappé allesbehalve een toneelstukje opvoert.

De tweede wedstrijd tussen Manchester City en PSG wordt vanavond om 21:00 uur afgetrapt in het Etihad Stadium in Manchester. The Citizens kunnen zich voor de eerste keer in de clubgeschiedenis voor de finale van de Champions League plaatsen. PSG stond vorig jaar in de finale, maar verloor met 1-0 van Bayern München.

