Domper voor veel Nederlandse racefans: Duitse RTL stopt met uitzenden Formule 1

Discussie Wie is de beste zwemmer aller tijden? ‘Phelps de grootste olympiër, Spitz stopte te vroeg’

15:18 Echte sport is er nauwelijks, discussiëren over sport kan gelukkig altijd. Wie is de beste zwemmer aller tijden? Dat kan er maar één zijn: Michael Phelps, zegt Martijn van Beeten. Natasja Weber breekt een lans voor Mark Spitz.