Donk verdient bijna 2 miljoen per jaar, Schenk toch niet naar Sparta

Alle aandacht gaat momenteel uit naar het WK in Rusland, maar ondertussen zijn clubs al druk bezig voor volgend seizoen. In onze rubriek TransferTalk houden we komende zomer alle geruchten en voltooide transfers bij.

Volledig scherm Giorgio Chiellini. © Getty Images uventus heeft de contracten van de verdedigers Giorgio Chiellini en Andrea Barzagli verlengd. De 33-jarige Chiellini heeft vandaag een nieuwe overeenkomst ondertekend die hem tot 2020 aan de club uit Turijn bindt. De verdediger speelt al sinds 2005 voor 'de Oude Dame' en werd de afgelopen zeven seizoenen landskampioen met de club. De 37-jarige Barzagli heeft zijn contract met een jaar verlengd. De verdediger kwam in 2010 over van VfL Wolfsburg en had ook een aandeel in de afgelopen zeven titels.

Schenk komt toch niet naar Sparta

Volledig scherm Xandro Schenk. © pro shots Sparta Rotterdam kondigde een week geleden nog trots de komst van Xandro Schenk, maar meldde vrijdag dat het contract met de 25-jarige verdediger alweer is ontbonden. Schenk verkiest een andere club. Sparta heeft met Schenk, die overkwam van Go Ahead Eagles, overeenstemming bereikt over een financiële compensatie. Het is niet bekend naar welke club Schenk nu gaat.

Donk langer bij Galatasaray

Ryan Donk heeft zijn contract bij Galatasaray met een jaar verlengd. De 32-jarige verdediger heeft een nieuw contract tot aan het einde van het seizoen 2018-2019, met de optie op nog een jaar.

Donk gaat bij de Turkse landskampioen met het nieuwe contract 1.895.000 euro per jaar verdienen, zo meldt de club. Daar kunnen nog bonussen bijkomen.

De Nederlandse voetballer kwam in januari 2016 bij Galatasaray, dat hem overnam van concurrent Kasimpasa. De Turken verhuurden Donk in 2016-2017 aan Real Betis uit Sevilla, maar afgelopen seizoen maakte de verdediger weer deel uit van de selectie van de club uit Istanbul. Donk speelde eerder voor onder meer AZ en Club Brugge.

Volledig scherm © EPA

Van der Vaart traint mee bij PEC

Rafael van der Vaart traint vanaf maandag mee bij PEC Zolle. De voormalig international van Oranje wil bij de eredivisieclub zijn conditie op peil brengen. Hij stond onder contract bij FC Midtjylland. Lees hier meer.

Volledig scherm Rafael van der Vaart. © Pro Shots

PEC verhuurt Achahbar weer aan NEC

Volledig scherm Anass Achahbar. © ProShots Anass Achahbar speelt komend seizoen opnieuw voor NEC. De aanvaller wordt nog een jaar gehuurd van PEC Zwolle. Achahbar was vorig seizoen topscorer bij de club uit Nijmegen met zeventien doelpunten in 28 wedstrijden.



PEC heeft de huurovereenkomst met Nicolás Freire ontbonden. De 24-jarige Argentijnse verdediger, die afgelopen seizoen tot achttien optredens voor de Zwollenaren kwam, traint momenteel mee met het Braziliaanse Palmeiras.

Jansen assistent-trainer bij sc Heerenveen

Michel Jansen gaat aan de slag als assistent-trainer bij sc Heerenveen. De 52-jarige Jansen tekent voor een jaar in Friesland. Met de andere assistent-coach Johnny Jansen, keeperstrainer Raymond Vissers en hoofdtrainer Jan Olde Riekerink heeft Heerenveen nu de technische staf voor komend seizoen compleet.

Volledig scherm Michel Jansen. © Wouter Borre

Heracles haalt Spaanse spits Dalmau

Heracles Almelo heeft de Spaanse spits Adrián Dalmau vastgelegd. De 24-jarige voetballer komt transfervrij over van Villarreal en heeft bij de eredivisieclub uit Almelo een tweejarig contract getekend. Dalmau traint op 9 juli voor het eerst mee. Dalmau speelde het afgelopen seizoen voor Villarreal B. Daar kwam hij in 34 reguliere competitiewedstrijden tot tien doelpunten.

Fortuna verlengt met Özer

Fortuna Sittard heeft het contract van doelman Aykut Özer met één jaar verlengd. De 25-jarige Turkse Duitser zette zijn handtekening onder een verbintenis waarin ook een optie voor nog een seizoen staat.

Özer speelde vooral in de tweede helft van de competitie een belangrijke rol als keeper in het elftal dat middels een tweede plaats direct naar de eredivisie promoveerde. ,,Dit heeft Aykut verdiend. Hij heeft bewezen dat hij van groot belang is voor het team. Samen met hem gaan we het avontuur aan in de eredivisie", zegt technisch directeur Mustafa Aztopal.

Donderdag verlengde Fortuna ook al het contract van Lars Hutten met één jaar.

Volledig scherm Redding van Aykut Ozer © Erik Pasman

Fellaini verlengt bij Manchester United

Op de rustdag van het WK in Rusland heeft Marouane Fellaini een nieuw contract getekend voor Manchester United. De dertigjarige Belg zette zijn handtekening onder een verbintenis tot medio 2020 met een optie voor nog een seizoen. Het oude contract van de lange middenvelder liep deze zomer af.

Trainer José Mourinho wilde de Belgische international graag behouden voor de nummer twee van de Premier League afgelopen seizoen. De laatste maanden probeerde hij Fellaini te overtuigen en dat heeft geholpen. De Belg kwam in 2013 over van Everton, United betaalde destijds ruim 30 miljoen euro. In 156 wedstrijden voor ManU maakte Fellaini twintig doelpunten.

De nummer 8 van het Belgische team, met opvallende haardos, deed donderdag nog negentig minuten mee met de Belgen tijdens de 1-0 overwinning op Engeland. België treft nu Japan in de achtste finales op het WK.

Volledig scherm © Getty Images

Weghorst krijgt concurrentie in Wolfsburg

Drie dagen na het presenteren van Wout Weghorst heeft VfL Wolfsburg nog een spits aangetrokken. Daniel Ginczek komt over van VfB Stuttgart en tekent een contract tot medio 2022.



De 27-jarige Duitser maakte in 23 Bundesliga-duels zeven doelpunten en gaat nu spelen bij de club waar naast Weghorst ook de Nederlanders Paul Verhaegh, Jeffrey Bruma en Riechedly Bazoer onder contract staan.



Wolfsburg ontsnapte afgelopen seizoen aan degradatie uit de Duitse topcompetitie. De groen-witte formatie eindigde op de zestiende plaats, maar wist zich via een play-off te handhaven.

Volledig scherm Gincek (links) © EPA

NAC wil Fred Friday losweken bij AZ

NAC en AZ zijn in onderhandeling over Fred Friday. Dat wordt door meerdere bronnen bevestigd. De 23-jarige spits heeft nog een contract voor twee jaar bij de verliezend bekerfinalist, maar heeft weinig toekomst in Alkmaar. Het afgelopen half jaar was Friday verhuurd aan Sparta, dat hij niet kon behoeden voor degradatie.

Omdat Friday als Nigeriaan in de categorie 'niet EU-spelers' valt, zou het om een huurconstructie moeten gaan. Voetballers van buiten de Europese Unie dienen 150 procent van het gemiddelde loon te verdienen. Het gemiddelde bruto jaarsalaris ligt in Nederland voor komend seizoen op 281.000 euro, maakte werkgeversorganisatie FBO deze week bekend.

Volledig scherm © Pro Shots

Dubbelslag voor Willem II

Een dag voor de start van de voorbereiding heeft Willem II twee nieuwe spelers aangetrokken. De Duitser Thomas Meissner, in de winterstop al gehuurd van ADO Den Haag maar snel geblesseerd geraakt, is transfervrij terug. De 19-jarige Atakan Akkaynak is helemaal nieuw. Hij maakt de overstap van Bayer Leverkusen.



De komst van Akkaynak, een aanvallende middenvelder die ook een Turks paspoort heeft, is opmerkelijk. Hij is Duits jeugdinternational. Clubs als FC Utrecht, FC Groningen en Vitesse toonden ook interesse voor de speler, die in Troisdorf in de buurt van Keulen geboren is. Akkaynak speelde het afgelopen seizoen in de Bundesliga-West voor A-junioren. In 22 duels maakte hij drie doelpunten.

Volledig scherm Thomas Meissner droeg vorig seizoen ook al het shirt van Willem II. © ANP Pro Shots

NAC haalt nog een back

Wat al een tijdje in de lucht hing, heeft NAC vanmiddag officieel bekendgemaakt. Gregory Leigh komt transfervrij over van het Engelse Bury en staat de komende drie jaar onder contract bij de Bredase club. De 23-jarige linksback mag samen met Jurich Carolina, die eveneens vandaag overkwam van PSV, uitvechten wie de opvolger wordt van Jose Angeliño.



Leigh is gescout via het scoutingsnetwerk van Manchester City waar NAC een samenwerkingsverband mee heeft. De voormalig jeugdspeler van City degradeerde het afgelopen jaar met Bury uit de League One, het derde niveau in Engeland. In totaal speelde de fysiek sterke Leigh 130 wedstrijden in de League One. Bij NAC zal hij voor het eerst getest worden op het hoogste niveau.

Vejinovic blijft in Alkmaar

Na een jaar van blessureleed heeft Marko Vejinovic toch een contract verdiend bij AZ Alkmaar. De middenvelder tekent voor vier jaar. Lees hier meer.

NAC contracteert Carolina van Jong PSV

Volledig scherm © Thomas Bakker NAC Breda heeft Jurich Carolina vastgelegd voor drie jaar. De negentienjarige verdediger komt over van provinciegenoot PSV waar hij bij het beloftenteam speelde. ,,Van Jong PSV naar NAC is een mooie vervolgstap in mijn carrière. Ik krijg nu de kans om wedstrijden te spelen op eredivisieniveau", aldus de op Curaçao geboren voetballer.



Voor zijn geboorteland maakte hij onlangs zijn debuut. Carolina speelde in de jeugd voor Fortuna Sittard en AZ waarna PSV hem naar Eindhoven haalde.



Carolina is de vierde aanwinst voor de eredivisieclub uit Breda. Eerder haalde NAC al de aanvallers Mikhail Rosheuvel (Roda JC) en Gervane Kastaneer (1. FC Kaiserslautern) en verdediger Pelé van Anholt (LA Galaxy).

Zwitsers international Lang tekent bij Mönchengladbach

Volledig scherm © AFP De Zwitserse international Michael Lang verruilt FC Basel voor Borussia Mönchengladbach. De 27-jarige verdediger ondertekent bij de Duitse club een contract voor vier jaar.



Hij kwam bij het WK tot dusver in twee wedstrijden in actie. De 26-voudige international, die met FC Basel twee keer de Zwitserse titel veroverde, treedt komende dinsdag met Zwitserland in de achtste finales van het WK aan tegen Zweden.

Vitesse wil verdediger van Chelsea

Vitesse richt zijn pijlen voor een centrale verdediger op de Engelsman Jake Clarke-Salter. De Arnhemse club wil de linksbenige mandekker komend seizoen huren van Chelsea.Clarke-Salter (20) moet na de Deen Rasmus Thelander de tweede zomeraanwinst van Vitesse voor het centrum van de verdediging worden. De Arnhemse club beoogt zo het vertrek van Matt Miazga (de afgelopen twee jaar gehuurd van Chelsea) en Guram Kashia (getransfereerd naar San Jose Earthquakes) op te vangen. De eredivisionist wil de posities centraal achterin ook dubbel bezet hebben. Met Maikel van der Werff en Arnold Kruiswijk beschikt de nieuwe trainer Leonid Sloetski dan over vier mandekkers.

Clarke-Salter past in het profiel van Vitesse. De Brit is een fysiek sterke, linksbenige centrale verdediger met opbouwende kwaliteiten. Hij zat vorig jaar bij de selectie van Chelsea, maar maakte voor de club uit Londen slechts minuten in de League Cup tegen Nottingham Forest.

Volledig scherm Jake Clarke-Salter als aanvoerder van de Engelse beloften, waarmee hij wereldkampioen werd. © Pro Shots

Van Crooij niet naar NAC

De deze week ingelijfde krachtige vleugelaanvallers Gervane Kastaneer En Mikhail Rosheuvel zorgen ervoor dat NAC niet doorzet wat betreft Vito van Crooij, de gewilde buitenspeler van VVV. ,,Het eerste bod van NAC is afgewezen, daarna heeft VVV niets meer gehoord. NAC is op dit moment niet meer in beeld, er is voldoende interesse voor Van Crooij", zegt zijn zaakwaarnemer.



Met een in de kleedkamer genomen foto verklapte Mohammed Aminu gisteren op social media al zijn komst naar NAC. De Nigeriaanse tiener van Manchester City zal deze zomer de volledige voorbereiding afwerken. Met de opmerking dat hij de fitheidstesten zonder problemen doorkomt.

Volledig scherm Vito van Crooij. © Pro Shots

Clubicoon Senden moet weg bij Roda

Clubman Ger Senden is één van de slachtoffers in de reorganisatie bij het gedegradeerde Roda JC. Na bijna dertig dienstjaren, negentien als speler en tien als teammanager, moet de 46-jarige Limburger vertrekken bij de club uit Kerkrade.



Senden spreekt in De Limburger over een ''hard'' besluit. Hij wilde niets kwijt over de motivatie van zijn ontslag. "Daarvoor moet je bij de clubleiding zijn. Het is aan hen om dat uit te leggen.'' Volgens Roda JC is sanering onvermijdelijk. De club moet fors bezuinigen om de nieuwe begroting op orde te krijgen.

Volledig scherm Ger Senden (r) op een archieffoto. © PICS UNITED

PSV wil Zoet uit klauwen Napoli houden

PSV hoopt na Luuk de Jong ook Jeroen Zoet te behouden, maar de keeper staat in de belangstelling van SSC Napoli.

Zoet (27) staat open voor een transfer naar het buitenland en links en rechts wordt de keeper gelinkt aan voor hem interessante clubs. Onder meer het Italiaanse Napoli is concreet voor Zoet in de markt en staat op het punt om de keeper een concrete aanbieding te doen. Ondertussen hoopt PSV de Veendammer alsnog te verleiden tot een extra seizoen in Eindhoven. Hij heeft nog maar een contract voor een jaar en daarvoor moet in dat geval een oplossing gevonden worden. Lees verder.