Donny van de Beek en Estelle Bergkamp verwelkomen dochter Lomée

Liveblog SV Urk profiteert van misstap SC Genemuiden, HHC loopt AFC onder de voet en Sparta Nijkerk blameert zich

Een week na de pijnlijke 2-1 nederlaag tegen Flevo Boys wist SV Urk wederom niet te overtuigen, maar won het wel van De Dijk. Daardoor doet de ploeg van Gert-Jan Karsten goede zaken in de titelstrijd in de Hoofdklasse B, want koploper SC Genemuiden verspeelde twee punten. In de Derde Divisie leed Sparta Nijkerk een even teleurstellende als verrassende nederlaag, terwijl tweededivisionist HHC Hardenberg onder toeziend oog van Ronald Koeman zegevierde tegen AFC. Dat en veel meer gebeurde er op deze speeldag.

9 april