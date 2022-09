Donny van Iperen (27) is uit coma, maar onzekerheid blijft: ‘Hij weet nog altijd niet wat hem is overkomen’

biljarten Therese Klompenhou­wer is een klasse apart, voor de vijfde keer wereldkam­pi­oe­ne driebanden

Therese Klompenhouwer is voor de vijfde keer wereldkampioen driebanden geworden. De Nijkerkse biljartster is mondiaal gezien een klasse apart, zo bleek de afgelopen dagen bij het WK in Heerhugowaard. In de finale won ze overtuigend met 30-16 van de Zuid-Koreaanse Han Ji-eun.

22 september