Donyell Malen terug bij Dortmund, Makkelie fluit kraker tegen Chelsea

Het is echter nog wél de vraag of Borussia Dortmund dinsdag in het duel met Chelsea om een plaats in de kwartfinales van de Champions League kan beschikken over doelman Gregor Kobel. De 25-jarige Zwitser heeft haakte vrijdag kort voor de aftrap van het duel tegen Leipzig nog af vanwege klachten aan zijn bovenbeen. Dat bleek een spierblessure te zijn. De doelman is wel meegereisd naar Londen.