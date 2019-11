Door astma geplaagde Lotte van Beek start tegen beter weten in op 1500 meter

Tegen Jorien ter Mors was vrijdagavond geen kruid gewassen, maar dat Lotte van Beek mis zou grijpen voor een wereldbekerticket op de 1500 meter leek wel een verrassing. Maar dat was het niet, want de 27-jarige Zwolse schaatsster kampt al een tijdje met hevige astma-aanvallen.

Ze hoopte op tijd hersteld te zijn voor dit kwalificatietoernooi, maar het kwam te vroeg. ,,Ik ben tegen beter weten in gestart", gaf Van Beek toen, die al een groot deel van haar leven tegen astma strijdt. ,,Op sommige momenten heb ik het niet onder controle en daar heb ik nu al weer een tijdje last van. De voorbereiding richting dit toernooi was allesbehalve goed, ik heb een tijdje zelfs niet op het ijs kunnen staan. Het begon al in de loop van de zomer en het werd steeds slechter", zei de rijdster van TalentNed, die met 2.00,69 in de onderste regionen van het deelnemersveld eindigde. ,,Tja, ik heb het toch geprobeerd. Je weet nooit, maar dit had geen zin. Dat hebben we vandaag kunnen zien.”

En zeker bij de 1500 meter hebben de deelnemers de volledige capaciteit van hun longen nodig. ,,Ik train de afgelopen week al met een speciaal masker op zodat ik meer warme lucht inadem in plaats van koude lucht. Dat is beter voor mijn longen. Als je astma hebt, kamp je toch met een ontsteking. Daar moet ik nu van herstellen.”

Volledig scherm Lotte van Beek. © BSR Agency

NK afstanden

En dan alle pijlen richten op de NK afstanden tussen kerst en nieuwjaar. ,,Gelukkig heb je in het schaatsen meerdere momenten dat je je kunt plaatsen voor grote wedstrijden. Het NK afstanden is nu de wedstrijd waarop we ons gaan richten en gelukkig heb ik dan nog even de tijd om beter te worden.”

Ze mocht in de laatste rit starten op de 1500 meter tijdens het wereldbekerkwalificatietoernooi in Heerenveen en had aan Melissa Wijfje ook nog eens een tegenstanders waar ze zich doorgaans goed aan kan optrekken. Maar halverwege de wedstrijd verloor Van Beek de grip op haar tegenstander en zag ze Wijfje steeds verder uitlopen. Van Beek finishte in 2.00,69 minuten, een tijd ver onder haar kunnen. Wijfje klokte 1.55,81 minuten en werd vierde in de wedstrijd die door Ter Mors werd gewonnen. Die liet zien weer helemaal terug te zijn na meer dan een jaar met een knieblessure te hebben gelopen. Naast Ter Mors en Wijfje plaatsten ook Ireen Wüst, Antoinette de Jong en Reina Anema zich voor de eerste serie wereldbekers.

Carlijn Achtereekte kon met 1.57,04 minuten niet eens op een slechte race terugkijken, maar de Lettelse viel met haar zesde plek net buiten de boot en dat was zuur. Elisa Dul eindigde nog wel in de top-10. De schaatsster uit Oene klokte 1.57,40 minuten.

Volledig scherm Carlijn Achtereekte miste net kwalificatie voor de 1500 meter. © BSR Agency