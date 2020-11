Door klassenjustitie weet niemand meer waar hij aan toe is

Mick Schumacher mag hopen op F1-debuut bij Haas: ‘Zou eer zijn voor ons team’

1 november Mick Schumacher mag nog altijd hopen op een debuut in de Formule 1 volgend seizoen. De zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher is in de race om een stoeltje te bemachtigen bij het F1-team Haas. ,,Het zou een eer voor ons zijn, iets waar we trots op kunnen zijn", zei teambaas Günther Steiner van Haas bij RTL.