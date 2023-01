Door rugklachten geplaagde Mathieu van der Poel afgetroefd door Wout van Aert

Met videoWout van Aert troefde in de wereldbekerveldrit van Zonhoven opnieuw zijn rivaal Mathieu van der Poel af. Vier weken voor het WK in Hoogerheide toonde de Nederlander van Alpecin-Deceuninck zich bijzonder gefrustreerd over de weer opspelende rugklachten. Hij vertrekt nu naar Spanje voor een reeds geplande trainingsstage op de weg.

Van der Poel was dit veldritseizoen voortvarend begonnen met onder meer zeges in Antwerpen en Gavere en ook begin dit jaar maakte hij in Herentals nog een solide indruk. In Koksijde bleek donderdag dat het met de rug echter nog niet goed zit. Het was juist die blessure die hem een jaar geleden het seizoen voortijdig deed beëindigen. ,,Het gaat niet zoals ik zou willen”, vertelde de viervoudig wereldkampioen na de cross in Zonhoven.

Van Aert was in de twaalfde veldrit om de wereldbeker een klasse apart. De Belg van Jumbo-Visma reed vanaf de derde ronde alleen voorop in Zonhoven, waar een parcours in en rond de Kuil was neergelegd. Van der Poel moest na een val in de achtervolging, maar de Nederlander kwam nooit meer in de buurt van zijn rivaal. Hij finishte op een kleine anderhalve minuut als tweede. De Belg Laurens Sweeck, leider in het wereldbekerklassement, werd derde. Nederlands kampioen Lars van der Haar finishte als zesde.

Volledig scherm Wout Van Aert komt juichend over de finish in Zonhoven. © photo: Cor Vos

Inmiddels won Van Aert zes van de negen veldritten waarin hij Van der Poel trof. Op 5 februari volgt het ultieme duel op het WK in Hoogerheide. Maar voorlopig heeft de Nederlander zorgen om de rug waardoor hij het verloop van de cross in Zonhoven, net als donderdag in Koksijde, als “zeer frustrerend” had ervaren. ,,Het is moeilijk je te focussen op de wedstrijd. Je denkt alleen maar aan je rug, terwijl je met de wedstrijd bezig zou moeten zijn. Ik kan niet de snelheid ontwikkelen die ik eigenlijk zou willen halen.”

Van der Poel gaat in Spanje op de weg trainen. De fysiotherapeut zal eraan te pas komen om de rugklachten te verlichten. Voorlopig staat voor het WK alleen nog een wereldbekerwedstrijd in Benidorm (22 januari) op het programma.

