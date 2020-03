Doorgaan Grand Prix van Nederland hoogst onzeker na statement Formule 1

CORONA Skateboar­der Macaré ziet Peru én het NK vervliegen

16:07 Hij zou in het vliegtuig naar de Peruviaanse hoofdstad Lima moeten zitten voor een belangrijke wedstrijd in de strijd om een olympisch ticket. Maar de Zutphense skateboarder Douwe Macaré zit vanwege het coronavirus thuis. In de periode dat hij de punten voor Tokio moet pakken, worden veel belangrijke toernooien afgelast. Ook het NK in Tilburg over twee weken. ,,Vet kut eigenlijk.”