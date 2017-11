Dopingbeschuldiging Nadal komt Franse ex-minister duur te staan

Nederlanders juichen op WK voor Marokko

21:37 Na 2200 stemmen is het duidelijk voor welk land we in Nederland komende zomer gaan juichen op het WK. In een poll stemde liefst 55 procent van de AD-lezers op Marokko. België (16 procent) en Duitsland (7 procent) volgen op ruime afstand.