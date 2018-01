'Dopingploeg' Bardiani krijgt wildcard voor Giro

Den Hertog pakt zege op thuisbaan in Groningen

23:01 Schaatser Sjoerd den Hertog heeft de twaalfde wedstrijd in de KPN Marathon Cup op zijn naam geschreven. Op ijsbaan Kardinge in Groningen troefde de 26-jarige Groninger de sprinters af en hield hij op de streep net genoeg over voor zijn eerste zege van het seizoen.